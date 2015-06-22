《交易视点》台债将视希腊债务协商情况，殖利率若上弹也有限--元大宝来证

路透台北6月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周市场将持续观察美国所公布的制造业数据是否如果先前预估已从第一季谷底开始攀升，出现缓步回温现象，在较无重要经济数据公布之下，公债市场长券将受到通膨率增幅往2.0%迈进，殖利率会面临较大压力，而中短端则受到避险买盘进驻而有机会下滑，殖利率曲线趋陡。希腊债务问题也将影响欧美债市，若海外债权人能接受希腊总理新提案，希腊问题得以暂时缓解。

台湾公债市场料维持中性偏多格局，若希腊债务协商能顺利解决，避险压力稍稍缓和，欧美债市才有上弹之可能，料台债也随之反应，但幅度可能受到资金浮滥及股市避险而压缩，本周二将有300亿10年公债标售，在类公债中油公司债定价5年的1.30%来到近两年新低，故预计筹码能顺利消化且受到资金影响，得标利率不易高于上次得标利率1.549%，反而仍有下滑可能，预计得标利率为1.50%-1.53%，预估十年增额券104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 则在0.96%-1.01%。 (完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)