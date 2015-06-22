《交易视点》台债将视希腊债务协商情况，殖利率若上弹也有限--元大宝来证

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北6月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周市场将持续观察美国所公布的制造业数据是否如果先前预估已从第一季谷底开始攀升，出现缓步回温现象，在较无重要经济数据公布之下，公债市场长券将受到通膨率增幅往2.0%迈进，殖利率会面临较大压力，而中短端则受到避险买盘进驻而有机会下滑，殖利率曲线趋陡。希腊债务问题也将影响欧美债市，若海外债权人能接受希腊总理新提案，希腊问题得以暂时缓解。
台湾公债市场料维持中性偏多格局，若希腊债务协商能顺利解决，避险压力稍稍缓和，欧美债市才有上弹之可能，料台债也随之反应，但幅度可能受到资金浮滥及股市避险而压缩，本周二将有300亿10年公债标售，在类公债中油公司债定价5年的1.30%来到近两年新低，故预计筹码能顺利消化且受到资金影响，得标利率不易高于上次得标利率1.549%，反而仍有下滑可能，预计得标利率为1.50%-1.53%，预估十年增额券104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 则在0.96%-1.01%。 (完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-