《香港报摘》--经济日报6月22日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
**头版头条**
--港股步入“六绝”尾声，但面对内地收紧场外配资等风险，A股短綫走势仍波动，港股压力未除，周初料继续牛皮，冀守26,000关。但当A股跌定，三大基金及券商均认为要留意反弹机会，铁路、消费、科网、医疗及大蓝筹均获看好。
**其他**
--复星国际 近年多次收购国外保险公司，昨日再公布收购一间以色列保险公司Phoenix Holdings逾52.3%股权，总作价为逾以色列币17.6亿元（约35.7亿港元），较收市价溢价21.1%。
--海外媒体报导，意大利检察部门已就洗黑钱等罪行，向中国银行 米兰分行及其他297人展开调查及寻求起诉。据悉是次涉案人士多为中国移民，当中4名被指是中行于米兰分行的高级经理。
--第五批通胀挂鈎债券（iBond 5）于本周五首次为分销商举行简报会，券商已率先表态抢攻百亿元商机，包括时富金融 及信诚拟提供保证回购优惠。
--消息指滙丰 有意在出售巴西业务后，投资最多3亿元美元（约23.4亿港元）于当地设立一间新的商业银行，以满足跨国客户需要。另旧有的巴西业务，则最快可于8月完成出售。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-