《香港报摘》--经济日报6月22日

**头版头条**

--港股步入“六绝”尾声，但面对内地收紧场外配资等风险，A股短綫走势仍波动，港股压力未除，周初料继续牛皮，冀守26,000关。但当A股跌定，三大基金及券商均认为要留意反弹机会，铁路、消费、科网、医疗及大蓝筹均获看好。

**其他**

--复星国际 近年多次收购国外保险公司，昨日再公布收购一间以色列保险公司Phoenix Holdings逾52.3%股权，总作价为逾以色列币17.6亿元（约35.7亿港元），较收市价溢价21.1%。

--海外媒体报导，意大利检察部门已就洗黑钱等罪行，向中国银行 米兰分行及其他297人展开调查及寻求起诉。据悉是次涉案人士多为中国移民，当中4名被指是中行于米兰分行的高级经理。

--第五批通胀挂鈎债券（iBond 5）于本周五首次为分销商举行简报会，券商已率先表态抢攻百亿元商机，包括时富金融 及信诚拟提供保证回购优惠。

--消息指滙丰 有意在出售巴西业务后，投资最多3亿元美元（约23.4亿港元）于当地设立一间新的商业银行，以满足跨国客户需要。另旧有的巴西业务，则最快可于8月完成出售。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘