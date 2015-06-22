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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 09:02 BJT

《交易视点》预期央行将维持宽松及鸽派态度，台债趋势偏多--群益金鼎证券

路透台北6月22日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，本周台债将关注发债计画、104/5R的标售与央行理监事会议，预期央行将维持宽松与鸽派的态度，整体趋势偏多。

预期五年券104/9 区间0.95-1.02%，十年期增额发行券104/5R 区间1.47-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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