东北亚政经：日韩希望12月前与中国举行三方峰会，为双边首脑会晤铺路

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透东京6月21日 - 日本外务省表示，日本与韩国外长周日同意在今年底前争取与中国举行三方峰会，为日本与韩国领导人的首次直接会谈铺路。
日本外务大臣岸田文雄周日会见了韩国外交部长官尹炳世，试图修复两国的紧张关系。
韩国总统朴槿惠与日本首相安倍晋三各自上台以来尚未举行过双边会谈，但自安倍与中国国家主席习近平去年举行首次会面以来，中日关系已缓和。
日本驻韩国大使Koro Bessho周六接受日本每日新闻采访时称，在日本、韩国与中国举行三方峰会的间隙，相信安倍与朴槿惠将进行会晤。
岸田文雄对记者称，“我们已表明了维持对话的意愿，尽管两国间仍存在困难问题。这是一次意义重大的会晤。”(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-