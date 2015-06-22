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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 09:10 BJT

全球金市：现货金守在1,200美元附近，关注希腊局势和美元走势

投资人对希腊债务违约和退出欧元区的担忧，也给黄金带来一些避险买盘。

但希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局 ， 这现使得黄金的买盘可能退缩。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周对冲基金和基金经理人削减白银多头押注至七个月来最低水平，并减持黄金多仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 龚芳/张荻)

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