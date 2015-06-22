《香港报摘》--信报6月22日

**头版头条**

--“深港通”至今仍未公布开通细节，消息人士透露，交易范围及额度等主要内容实际上已有腹稿，被纳入「深股通」启动范围内的深圳中小板及创业板股份，大致将以市值200亿元人民币以上的股份为基础，其中被内地股民称为“创蓝筹”的股份，预料大部分将被纳入交易范围。

**其他**

--大连港 早前公布，拟配发不超过14.75亿股H股新股，且方案已获大连市国资委原则上批准。母公司大连港集团副总会计师贾文军表示，希望藉配股引入相关行业的国际投资者战略入股，未来共同投资或整合国内外港口项目，延长大连港业务链，尤其是推进国际化，对接国家「一带一路」战略。

--据外电报导指出，港交所要求锦州银行就汉能薄膜 母公司汉能集团共约80亿元人民币（约100亿港元）信贷额度提交更多相关资料，包括每单批出的信贷额度资料及最终是否有借出贷款，令上市进程受阻，或延迟至第三季度。证监会早前高调公布正调查汉能薄膜。

--国药控股 公布，建议在内地发行不多于100亿元人民币、年期不多于10年的公司债券，主要用作降低借贷成本及改善债务结构。另利福国际 公布，于上周五发行价值3亿美元的担保债券，集资净额为2.95亿美元，主要用作附属公司偿还银行贷款、未来百货店装修及新百货店的资本开支融资。

--中国油气 主席戴小兵表示，旗下三交煤层气项目去年调升气价，今年产量仍供不应求，议价能力较强，料年内气价可稳中有升。（完）

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