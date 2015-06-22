欧洲经济指标预测--6月22日-6月29日****

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月22日(一) 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负5.80 负5.5 6月23日(二) 0645 法国企业景气指数 6月 正103 正103 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 49.5 49.4 服务业PMI 52.6 52.8 综合PMI -- 52.0 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.3 51.1 服务业PMI 53.0 53.0 综合PMI -- 52.6 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.2 52.2 服务业PMI 53.6 53.8 综合PMI 53.6 53.6 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 4月 -- -0.30% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.70% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 4月 -- +1.30% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- +0.90% 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 4月 -- -0.10% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -0.20% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正1 负5 6月24日(三) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.60% +0.6% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 5月 -- 正1.25 0800 德国IFO企业景气判断指数 6月 108.1 108.5 现况指数 114.1 114.3 预期指数 102.5 103.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差25.9 6月25日(四) 0800 德国Gfk消费者信心指数 7月 正10.2 正10.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正51 6月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.6% (较上年同期) -0.5% -0.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 93 93 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.4% +5.3% 民间贷款 +0.4% 持平 M3三个月移动平均年增长率 -- +4.7% 0800 意大利企业信心指数 6月 103.7 103.5 0800 意大利消费者信心指数 6月 105.2 105.7 6月29日当周 6月28日-7月6日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.6% 6月29日-7月2日 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- +1.7% (较上年同期) -- +1.0% 6月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加11.73 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.35 抵押贷款批准件数(千件) -- 68.076 M4货供额(较前月) -- +0.4% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 正0.28 经济景气指数 -- 正103.8 工业景气指数 -- 负3.0 服务业景气指数 -- 正7.8 消费者信心指数 -- 负5.5 消费者通胀预期指数 -- 正3.6 生产者通胀预期指数 -- 负0.5 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 正1 (完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同