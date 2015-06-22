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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 09:53 BJT

企业并购：美国天然气管道公司Williams拒绝480亿美元主动收购要约

该公司表示，这项由未公布名称公司提出的收购提议，要视Williams对Williams Partners的收购是否终止而定。

“考虑到这项对方主动提出的提议，我们董事会认为，需对各种策略选项进行细致评估，才最符合股东的利益，”Williams的总裁兼执行长Alan Armstrong在声明中表示。

Williams继续聘用巴克莱与Lazard帮助其进行策略评估。

Williams股价周五收报48.34美元。(完)

(编译 李爽/张涛；审校 李婷仪/张若琪)

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