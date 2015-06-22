《汇市简讯》欧元/美元在欧盟峰会之前仍维持买气

0123GMT * 欧盟峰会讨论希腊问题之前，欧元/美元维持买气 * 市场期望希腊的最新提议能推动危机得到解决 * 欧元或许会因利好消息而上涨，但欧元/美元不太可能大涨 * 欧元/美元过去两周表现很稳固，上涨了逾2.0% * 阻力区间在1.1440/63，若升破1.1465将上看1.1535 * 支撑位在1.1200略前方，此处也是1.0819/1.1440的38.2%回档位。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张涛)