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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 09:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在欧盟峰会之前仍维持买气

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    * 欧盟峰会讨论希腊问题之前，欧元/美元维持买气
    * 市场期望希腊的最新提议能推动危机得到解决
    * 欧元或许会因利好消息而上涨，但欧元/美元不太可能大涨
    * 欧元/美元过去两周表现很稳固，上涨了逾2.0%
    * 阻力区间在1.1440/63，若升破1.1465将上看1.1535
    * 支撑位在1.1200略前方，此处也是1.0819/1.1440的38.2%回档位。
(完)
        
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 (编译 李婷仪 审校 张涛)

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