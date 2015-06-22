《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

**明报**

--停牌届1个月的汉能 至今复牌仍然无期，而市场对汉能最大质疑之一是其与母公司汉能控股的庞大关连交易。为降低关连交易占总收入比例，汉能今年企图扩展零售业务，但本报发现，虽然这些直营店未受公司停牌影响，但店员并非推销产品，而是极力游说顾客加盟做经销商，入场费最低要30万元人民币。有分析员指出，这做法类似几年前体育股模式，短期内提高营业额，但产品实际上没进入用户市场。

**星岛日报**

--港交所 的“一股一票”拆墙行动意志坚定，并说在市场支持的结论下，敲定下半年推出第二轮谘询。不过，综合9家上市公司提交的具名意见书，中电 反对立场明确，认为任何情况下也要保留一股一票；长和 亦说“坚决信奉一股一票”原则。

**苹果日报**

--中港股市上周反覆调整之际，追踪环球资金流向的EPFR数据显示，截至上周三止一周中国股票基金再录15亿美元（约117亿港元）走资，多只港上市A股ETF（指数买卖基金）亦持续录走资，连盈富基金 更出现单周走资82亿的纪录新高。

--海产供应商太平洋恩利 经历近三年的转型期，管理层于前年成功收购秘鲁Copeinca鱼粉业务，又在去年三月决定终止与俄罗斯的长期供应协议，为业务转型打下基础。副主席兼董事总经理黄裕翔与传媒会面时指，公司过去积极进行收购及并购，现在首要任务为整合架构，最终希望逐步提高每股盈利。

**东方日报**

--香港“贵客”众多，专攻财富管理的星展香港为扩大高端客户基础，特设定位次于私银客的“丰盛私人客户”（TPC）分层。该行丰盛私人客户主管谢瑞明预期，今年TPC业务总收入可按年倍增，资产管理规模亦可按年增三至四成；而受惠A股飙升，客户A股相关基金投资更按季劲升三倍。

**文汇报**

--楼市刚性需求强劲，多个新盘开卖都录不错销情。今日开卖127伙的信置等将军澳帝景湾，虽然加价2%至3%，但市场反应理想，昨晚截止登记共到2,800票，超额逾21倍，冻结资金约2.8亿港元。

--内地推“一带一路”战略，这让港企看到了机遇。香港技术交易所有限公司旗下中国全球免税商品采购中心（CGDF），拟联手国际商会共同打造以中国620家商业零售与批发企业为客户基础，专业面向全球进行原产国商品采购的大型商业机构。

**大公报**

--山西内房商辰兴发展(2286.HK)宣布，今日起招股，招股价介乎2.6至3.2港元，发售共1亿股股份，当中10%为公开发售，集资最多3.2亿港元，每手1,000股，入场费为每手3,232港元。该股将于7月3日在主板挂牌上市，工银国际融资为独家保荐人。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘