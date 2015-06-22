港报社评：下届特首人选未必原地踏步--信报6月22日

经历过六月十八日极富戏剧性的政改方案「大奇蹟日」之后，建制派凄然泪下者大不乏人，当中包括经民联林健锋、新民党叶刘淑仪以及工联会陈婉娴，此外还有民建联现任主席李慧琼和前主席谭耀宗等等。人人哭得梨花带雨，恍似捱了几枚「催泪弹」，原因是六一八事件实在太荒唐，建制派竟然因为「等埋发叔」而在表决倒数最后十几秒集体离场，企图造成人数不足而流会，争取时间让抱恙的刘皇发赶得及回来齐齐整整投票，结果沟通失误又计数出错，表决没有停顿下来，卒之出现了「八票赞成、二十八票反对」的奇特场面，为数三十多人的建制派诸君辜负了各方期望，政改方案惨遭高票否决载入了史册，贻笑大方非常失礼。

诚然，真正否决方案的始终是泛民主派，沦为「八票守尾门」的建制派，声言明年立法会改选必须「票债票偿」；可是对于建制派自己的「虾碌」失职，何尝不是同样面对「票债票偿」的魔咒。现时有人要求三名身兼行会成员的建制派立法会议员：林健锋、李慧琼和叶刘淑仪引咎辞职，以示对事件负责。李慧琼日前在电台表示，无论基于什么原因，身为行会成员但没有在十分重要的政改方案投下赞成票，有着不可推卸的责任，她已致电特首梁振英及政务司司长林郑月娥致歉，但拒绝评论自己是否有需要请辞，仅说相信特首会理解。至于叶刘淑仪，她说当日决定要「等埋发叔」的人，须为事件负上最大责任，似乎不点名暗批同僚林健锋，而她认为自己毋须辞职。

三名「双料议员」会否辞职，体现问责精神，固然是一个值得关注的问题，其实更耐人寻味的，乃在于香港的政治生态在未来两年，以至于未来七年，将会怎样发展？众所周知，现届政府尚余的两年任期之内肯定不会重启政改五部曲，二○一七年的下届特首产生办法将会原地踏步，继续沿用一千二百名选委会提名兼投票的机制，几百万市民照旧是无法参与的观众。这种「小圈子」选举办法无疑将会是下届特首的如芒在背的「原罪」，可堪斟酌的是，经过二十个月无比激烈的政改争论，二○一七年的选委会，仍然是同一思维的选委会吗？仍然会重复炮制出全国政协常委吴光正口中所说的「六八九餐」吗？若然选委会再一次透过「六八九特首选举制度」，选出一位未上任已被民众喝倒采的特首，二○一七年之后的五年，香港的政治生态恐怕要比现在更加糟糕。

从一个相对乐观的角度出发，即使两年后照旧是一千二百名选委会成员决定特首谁属，他们不得不考虑一点，下任特首会不会让早已两极化的社会进一步撕裂下去？由他们选出来的行政长官，会不会启动另一次的政改五部曲？如果启动的话，会不会再次触礁？因此有理由相信，两年后即使「政制原地踏步」，届时的选委会未必愿意「人选原地踏步」。换言之，二○一七年的特首不排除是一张新面孔——如果中央政府也觉得新人事新作风有助化戾气为祥和的话。

建制派阵营一来有机会出现大执位的微妙变化，从而影响政局走向，二来今年区议会选举以及明年立法会选举，对于泛民主派而言，也许真的会出现「票债票偿」的情况，不是说选票会大幅流向建制派，而是近年冒起的本土派、激进派有机会抢去传统泛民不少选票。假如本土派抬头，激进派壮大，甚至挟占领运动余威的「雨伞兵团」能够跻身立法会，香港是祸是福未可逆料，但政局更加动荡则无可避免。

总的来说，政制原地踏步，不代表一切萧规曹随，政治终究是变幻莫测，六一八事件正好说明了，你猜得到开头，却猜不到结局。

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