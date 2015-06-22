港报社评：“重启政改”自欺欺人，反对派图掀新政争--文汇报6月22日

反对派在否决政改之后，迫不及待抛出所谓「重启政改」的口号，企图推卸扼杀普选的历史责任。反对派「重启政改」，实质是进一步挑战人大「8‧31」决定，意图在香港掀起新一轮政争，令香港永无宁日。这种对抗宪制、损害港人利益的图谋不可能得逞。政争累港久矣，香港应集中精力发展经济民生，重回发展正轨，重拾竞争力。

反对派罔顾民意，否决了按照基本法和人大「8‧31」决定所制定的政改方案，随即又提出要「重启政改」，这是极其儿戏、极不负责的行为。政改方案凝聚了中央、特区政府和香港社会各界的心血，反对派否决政改令各方努力付诸东流，怎么可能在短期内重新来过。政改对香港影响重大而深远，反对派一方面弃之如屣，毫不珍惜，一方面若无其事，要求重启，制造愚弄市民的假象，推卸扼杀普选的历史责任。

反对派要重启政改，其实质是要抛开基本法，抛开人大「8‧31」决定，另搞一套。全国人大常委会办公厅发言人在政改方案被否决当日已明确指出，虽然香港特别行政区政府此次依法提出的普选法案未能在立法会获得通过，但全国人大常委会决定所确定的普选制度的方向和各项法律原则，必须在推动行政长官普选的进程中继续贯彻执行，香港未来落实行政长官普选仍然必须以此作为宪制依据，其法律效力不容置疑。

显然，任何时候重启政改，都要按照人大已经作出的决定而行。反对派的所谓「重启政改」，志在推翻人大「8．31」决定，进一步暴露了他们反宪制的本质。反对派要求重启政改，显然是要掀起新一轮政争，进一步撕裂社会，挑拨中央和港人的矛盾。反对派煽动市民支持「重启政改」，企图将市民綑绑上对抗中央的战车，将政制问题的争议长期化，令香港陷于政制争拗不能自拔。

过去几年，香港因政制争拗，拖累了经济民生发展，付出了沉重代价。特首梁振英已经宣布，优先向立法会提交有关民生和经济的项目，这是政改议案被否决后，梁特首将工作重点放在发展经济和改善民生的重要举措。政制争拗浪费了太多的时间和精力，本届政府在余下时间不可能再启政改，现在是时候聚焦经济民生。广大市民应大力支持特区政府排除干扰，为市民办实事，谋福祉，巩固香港的竞争优势。

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