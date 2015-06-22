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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--6月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月23日(二)
    0130 澳洲房价指数                                第一季     +2.3%      +1.9%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             6月初值         --       50.9
    0645 法国企业景气指数                              6月      正103      正103
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值       49.5       49.4
                   服务业PMI                                     52.6       52.8
                   综合PMI                                         --       52.0
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值       51.3       51.1
                   服务业PMI                                     53.0       53.0
                   综合PMI                                         --       52.6
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值       52.2       52.2
                     服务业PMI                                   53.6       53.8
                     综合PMI                                     53.6       53.6
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            4月         --     -0.30%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.70%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            4月         --     +1.30%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     +0.90%
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            4月         --     -0.10%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     -0.20%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               6月       正1        负5
    1230 美国耐久财订单                                5月       -0.5%    -1.0%
             扣除运输的耐久财订单                                +0.6%    -0.2%
             扣除国防的耐久财订单                                   --    -0.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单                          +0.5%    -0.3%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      4月          --    +0.3%
                                         (较上年同期)               --    +5.2%
                                 房价指数                           --    221.0
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值        54.2     54.0
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        5月        52.5     51.7
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  6月          --      正1

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值   预估值
    6月22日(一)
    1400 欧元区消费者信心指数                      6月初值       负5.6   负5.80
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                      5月         535      526
    (完)

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