主要国家经济指标预测--6月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.3% +1.9% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 50.9 0645 法国企业景气指数 6月 正103 正103 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 49.5 49.4 服务业PMI 52.6 52.8 综合PMI -- 52.0 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.3 51.1 服务业PMI 53.0 53.0 综合PMI -- 52.6 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.2 52.2 服务业PMI 53.6 53.8 综合PMI 53.6 53.6 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 4月 -- -0.30% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.70% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 4月 -- +1.30% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- +0.90% 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 4月 -- -0.10% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -0.20% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正1 负5 1230 美国耐久财订单 5月 -0.5% -1.0% 扣除运输的耐久财订单 +0.6% -0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.3% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.2% 房价指数 -- 221.0 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 54.2 54.0 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 52.5 51.7 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 6月 -- 正1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月22日(一) 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负5.6 负5.80 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 535 526 (完)