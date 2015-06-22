港报社评：温和泛民应走自己的路--星岛日报6月22日

政改方案被否决，社会绷紧的气氛一下子松了下来，少了戾气，多了反思，政圈中人经过这场漫天烽火的战役，部分也开始重新定位，探索未来的路。昨晚有消息传出，公民党立法会议员汤家骅有意退党，专注于其议政平台「民主思路」，推动中间温和政治见解。若此事属实，将标志泛民温和人士开始摆脱强硬路的束缚，有勇气选择自己的路向。 汤家骅过往主张与中央对话，也同意接受没公民提名的特首普选方案，被公民党内强硬派视为「异类」，甚至讥为「汤渣」。他虽然表白与强硬派道不同，也有意退党，但一直没诉诸行动。 一直被强硬派牵着走 他的处境，在泛民阵营中并非单一。政改争议开始以后，鹰派与激进政团抢占了主导地位，温和派一方面恐怕被指软弱，故宁硬勿软，不情愿地被牵鼻子走；另方面亦怯于激进政团的粗暴对待，不敢主和招来攻击。结果，温和路一直抬不起头。 其后学联与学民思潮触发占领行动，大批青年学生涌上街头，导致尖锐对立和暴力冲突，学生领袖盘踞大台，垄断了领导权，泛民温和派无奈靠边站，还要为激进行动造成的创伤「埋单」。学生其后愈走愈激，到最近的六四烛光晚会，竟「挟持」大会在台上焚烧《基本法》，高喊自决口号，泛民温和派心里不满，却忍气吞声。 他们一直被形势带走，到了政改表决阶段，已没法转弯，虽然明知普选泡汤后，民主发展将长期停滞，泛民难有广阔出路，也只能否决到底。所以，有分析指泛民「封杀」了特首普选后，没有打胜仗的亢奋，反而有一份沉重的失落感，正是他们心情的准确写照。 如今政改决战已经落幕，泛民须思考的，主要不是如何推动民主运动第二波，而是怎样修补政争的创伤，重新确定政党路，挽回失去的中间民意支持，避免「高潮」后的持续萎缩。 改变路綫才可免衰落 泛民不会不知，民运的「气」已在占领行动中耗了大半，再难推动第二波攻势，所谓「重张旗鼓」只是口号而已。摆在面前的，却是今年年底区议会选举，以及明年立法会选举，两场大战的胜败，关乎泛民的兴衰。 泛民要避免走向衰落，必须回归务实温和方向，一是摆脱与强硬派和激进政团的捆绑，敢于走自己的路；二是放弃泛政治化，专注于民生经济问题，改变空谈政客的恶劣形象；三是寻求与中央理性沟通，重新建立互信；四是认同香港的主权地位，与港独划清界。 当温和派选定这条路，阵营分裂也就难以避免，但这对泛民、对香港，都是好事。