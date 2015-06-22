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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 10:19 BJT

台湾股市：追随美国股指期货走高，乐观预期希腊局势将趋稳

美国股指期货亚洲市场盘初跳涨，中国股市周一因公共假期休市，上周遭遇2008年以来最大单周跌幅。

台股全面上涨。

金融保险类指数 上涨1.6%，电子类指数 涨1.2%。(完)

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