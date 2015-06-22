台湾汇市：台币盘初续扬创三周盘中新高，随韩元趋升及外资汇入

路透台北6月22日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投区间偏升。汇银人士指出，由于韩元等亚币续扬及外资持续偏向汇入，令台币实质交投续扬靠向30.730；惟油款等进口商陆续逢低买进美元，略有压抑今日台币升幅。

他们表示，早盘外资汇入力道明显上日收敛，而进口商美元买盘意愿仍高，台币盘初暂游走在30.730-30.740的窄幅区间，若外资汇入力道增温或韩元升值力道扩大，才会趋使今日台币向30.700附近靠拢。

〞最近台币主要跟着韩元走。〞一位官股银行交易员说。

本地时间10:14，台股 大涨1.19%，表现优于MSCI明晟亚太除日本指数 的0.56%涨幅。另位民营银行交易员提及，台股大涨有利于台币偏升走势，不过今日观盘重点要放在韩元，早盘韩元升值幅度大且一度升破1,100关口。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.50亿美元，上日同时间则在3.28亿美元；韩元兑美元 盘初在1,099-1,100附近，上日收在1,107.1。

今日台币盘中高位30.728创三周新高，前波盘中高位为6月1日的30.727。台币早盘实质交易区间落在30.730-30.757；上日交易区间在30.788-30.879。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘变化不大；一个月美元/台币远汇 暂报30.630/30.650，上日收在30.664。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.700-30.760

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