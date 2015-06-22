中港个股：意大利检方要求审讯中行米兰分支，指控其走私货币

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
目前法官将评估这位检察官的要求，并决定是否提出正式指控。
这位检查官在申请中称，资金来自主要居住在托斯卡纳地区佛罗伦萨和普拉托的中国公民，但并没有完全透露汇款者身份，以及是否使用了假名。
文件称，还不清楚谁在中国接收了这些资金；这些资金分小额汇回中国，以免受到怀疑。
该调查于2008年由Pietro Suchan发起，他也是调查中国人涉嫌犯罪的首位意大利地方法官。(完)
(编译 张涛/李爽/于春红; 审校 徐文焰/孙茉莉)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-