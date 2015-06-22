中港个股：意大利检方要求审讯中行米兰分支，指控其走私货币

目前法官将评估这位检察官的要求，并决定是否提出正式指控。

这位检查官在申请中称，资金来自主要居住在托斯卡纳地区佛罗伦萨和普拉托的中国公民，但并没有完全透露汇款者身份，以及是否使用了假名。

文件称，还不清楚谁在中国接收了这些资金；这些资金分小额汇回中国，以免受到怀疑。

该调查于2008年由Pietro Suchan发起，他也是调查中国人涉嫌犯罪的首位意大利地方法官。(完)