日本股市：早盘上扬，受益于希腊新提案将帮助该国避免违约的憧憬

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
一些交易商认为，日经指数上周已连续第三周下滑，市场大量空头耗 尽，在这种情况下，有望出现买盘机会。 东证所上周汇编的数据显示，截至上周四，该证交所的沽空比率已攀 升至总成交价值的38.3%，创下纪录高位。 “这意味着，如果海外担忧情绪减轻，短期内他们可能会重新买回， 不过这种转变不会在一天内实现，估计至少到本周结束，市场人气仍显脆 弱，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“欧洲的进展情况有可 能成为市场人气主导因素。” 出口商类股上涨，本田汽车 涨1.4%，佳能 涨1.1%， 小松制作所 涨2.0%。 银行类股也吸引买兴。三菱UFJ金融集团 涨2.7%，瑞穗金融 集团 涨1.6%。 东证股价指数 涨0.8%，至1,643.68点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>也上涨0.8%，报14,834.24点。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-