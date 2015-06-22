日本股市：早盘上扬，受益于希腊新提案将帮助该国避免违约的憧憬

一些交易商认为，日经指数上周已连续第三周下滑，市场大量空头耗 尽，在这种情况下，有望出现买盘机会。 东证所上周汇编的数据显示，截至上周四，该证交所的沽空比率已攀 升至总成交价值的38.3%，创下纪录高位。 “这意味着，如果海外担忧情绪减轻，短期内他们可能会重新买回， 不过这种转变不会在一天内实现，估计至少到本周结束，市场人气仍显脆 弱，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“欧洲的进展情况有可 能成为市场人气主导因素。” 出口商类股上涨，本田汽车 涨1.4%，佳能 涨1.1%， 小松制作所 涨2.0%。 银行类股也吸引买兴。三菱UFJ金融集团 涨2.7%，瑞穗金融 集团 涨1.6%。 东证股价指数 涨0.8%，至1,643.68点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>也上涨0.8%，报14,834.24点。(完)