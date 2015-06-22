版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 10:41 BJT

标题新闻：韩国企划财政部周一标售20年期公债的平均收益率为2.710%，上次为2.680%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 
浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐