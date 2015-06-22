台湾债市：10年公债殖利率先跌后弹，台股大涨资金由债转股

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北6月22日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周一先跌后升；交易员表示，早盘一度随美债殖利率走低而下滑，再创逾四个半月新低；但随台股大涨升逾1%，资金转而涌入股市，殖利率反转向上升破1.50%。
交易员解释，台股在历经上周的整理后，今天止跌反弹，吸引资金撤出债市移入股市，加上明天财政部将标售10年期增额公债，市场反应标债因素，促使10年券殖利率早盘在触及1.4900%低点后反弹。
”早上10年券殖利率往下杀之后，马上就弹上来，因为资金撤出债市，移入股市了。”大型公股银行主管说。
一位证券商交易员也表示，明天将标售10年增额公债，交易员态度转趋冷静保守，促使殖利率止跌反弹。
前述公股银行主管认为，倘若股市续涨，资金将持续出现移转效应，而随资金移转至股市，预计短线台债殖利率可望继续往上弹升。
本地时间上午10:40时，台湾股市加权指数 上涨1.29%，报9,337.48点。
今天104/5R发行前交易殖利率殖利率一度下跌至1.4900%，创指标10年公债殖利率 四个半月盘中低位；前低为2月3日的1.4690%。
同时，五年券104/9 稍早一度跌至0.9700%，创逾两个半月盘中新低，前低为4月8日的日低0.9690%。
财政部周二将标售增额〞104甲5期〞公债300亿台币，将于周五(26日)发行。
美国公债收益率周五下滑，因希腊离偿债期限越来越近，而投资人也在继续纠结是否美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年开始升息。
希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率暂看0.965%-0.99%；10年券104/5R殖利率1.485%-1.51%。
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--《综述》希腊提出新建议，最后一刻打破僵局的希望犹存 (完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/杨淑祯)
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