台湾货币市场：短率平静无波，资金偏多月底前料仍充裕

* 短率仍然平静无波 * 资金多，利率偏高的拆款没有竞争力 * 短票交易还是不多 * 债券附买回市场因投信钱多而充裕 记者 高洁如 路透台北6月22日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。交易员指出，端午长假过后，市场 资金仍然充斥，需求未因接近月底而扬升，目前拆入方大都只拆入月底以前的资金，先且战 且走。 他们表示，月底前市场的资金相当充裕，拆入的金融机构大都想维持短期拆入，以利月 底前资金大量流出或流入的弹性调度。只除了少数有特殊需求的调度交易之外，大都维持短 期的拆出入。 他们也说，目前大型银行开出差别化的利率，在目前宽裕的环境之下，部分拆出利率较 高的金融机构显得没竞争力，资金去化无门。 〞过了端午，市场资金还是一样的平稳，我看月底大概也没有太大的变化，〞一位大型 金融机构交易人士说。 他们表示，很多家大型公股银行已经提供了跨月的资金，但利率高低不一，从0.44-0.4 65%皆有，这令各家资金去化程度也不一样。 税款缴交方面，今日有个人综所税第二批金融机构委托取款入库日，下次在29日，此二 次的金额估计较小，影响相对有限。 本地时间1355 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.792 31.062 台湾加权股价指数 9,341.77 9,218.37 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.420% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.388-0.490% --两周拆款利率区间 0.388-0.470% 0.388-0.465% **老票券商发行不多** 短票方面，交易员指出，时近半年报底，大型老票券商的发票量并不大，使得调度需求 减缓，利率波动不明显。 他们表示，由于银行大量地提供跨月的拆款，使得票券商得以顺利安排跨月资金，预料 可以有效舒缓跨月资金安排上的压力。 短票利率大致不变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分 中小票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 569%，前日亦在0.562%，上日成交量107亿台币，前日为101亿。 另外也有交易员认为，由于本周央行的定存单到期高达2兆多台币，预估央行应该会调 整定存单的落点，这也可能令银行的资金短期波动较大，值得观察。 台湾央行周一存单到期金额7,042.3亿台币，存单发行金额尚待稍后公布。 本周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周二1,910.5 亿，周三4,697.1亿台币，周四5,900.8亿，以及周五539.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为144亿台币，累积超额准备为2,250 亿台币、加计前期1%的超额准备为3,217亿台币。 **RP市场资金充裕** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信基金的资金充裕，要券的情况相当普遍， 但资金缺口不大。 他们认为，时近半年财报结算时刻，由于目前市场资金不论是银行、投信或寿险都未显 现因应结算而产生的紧缩效果，目前先以中性态度看待半年报财报结算。 〞电话陆续一直来，都要加钱，〞一位大型票券商交易员说。 本周的债券交割因子包括周三交割鸿海 公司债90亿台币、周四交割上海银行 金融债21.5亿台币、周五交割10年公债104/5R期暂估300亿台币及土银外币债1.5亿美元。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，均与上日相同。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0 .64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也同上日。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)