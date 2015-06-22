路透调查：台湾5月外销订单金额料较上年衰退0.65%，较上月略为好转

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 预估中值为台湾5月外销订单同比衰退0.65%%(前月为衰退4.0%)
* 数据将于6月23日(周二)GMT0800公布
路透台北6月22日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期衰退0.65%，较上月略为好转。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对5月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 0.50
中国信托商业银行 -4.50
星展银行 -0.20
Forecast 0.00
富兰克林华美投信 2.20
安智银行 0.00
日盛投顾 -1.20
凯基投顾 -2.00
元富投顾 0.40
永丰投顾 0.00
大众银行 -1.10
台新投顾 -2.50
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中值 -0.65(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑祯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-