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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 11:10 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下滑，兑其他货币亦低迷

0254 GMT

* 美元/日圆今日迄今的下档受限于122.56，122.50前方埋有买单

* 停止单在122.50下方、122.45、日线图一目均衡基准线122.56，以及上周四低点122.48

* 周线图一目均衡转换线122.18一带亦是支撑线，一目均衡基准线在120.85下方

* 美元兑其他货币亦表现沉闷，市场关注能导致美元下滑的最新诱因(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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