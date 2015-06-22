韩国金融市场：韩元与韩股上涨，因希腊新方案提振人气

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
在欧元区领导人今日稍晚在布鲁塞尔举行紧急峰会前，欧盟对希腊总理提出的新建议表示欢迎；他们希望能够将希腊留在欧元区。
“韩元上行空间将受限，因市场担心外汇监管当局可能会入市干预，抑制韩元兑日圆的涨势，”三星证券外汇分析师Jeon Seung-ji称。
与此同时，韩国综合股价指数 涨0.3%，至2,053.38点，连续第四个交易日上涨。
旅游相关股上涨，因韩国卫生部官员上周五称，该国中东呼吸综合征(MERS)疫情似乎已经趋于平稳。
当地航空类股走高，韩亚航空 涨4.9%，大韩航空公司(Korean Air) 涨3.2%，Hanatour Service 涨3.3%。
LG显示器 午盘跌2.2%，因研究机构DisplaySearch上周五的数据显示，显示器面板价格全线下滑。
外资料将连续第五个交易日卖超韩股，截至上周五收盘卖超韩股规模已超过1.011万亿(兆)韩元。
韩国三年期公债9月合约 下滑0.11点，报109.01。
0308GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,100.1 1,107.1
日圆/韩元 8.9579/618 8.9829
韩国公债期货 * 109.01 109.12
韩国综合股价指数 2,053.38 2,046.96
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/刘秀红；审校 李爽/龚芳)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-