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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 12:00 BJT

韩国金融市场：韩元与韩股上涨，因希腊新方案提振人气

在欧元区领导人今日稍晚在布鲁塞尔举行紧急峰会前，欧盟对希腊总理提出的新建议表示欢迎；他们希望能够将希腊留在欧元区。

“韩元上行空间将受限，因市场担心外汇监管当局可能会入市干预，抑制韩元兑日圆的涨势，”三星证券外汇分析师Jeon Seung-ji称。

与此同时，韩国综合股价指数 涨0.3%，至2,053.38点，连续第四个交易日上涨。

旅游相关股上涨，因韩国卫生部官员上周五称，该国中东呼吸综合征(MERS)疫情似乎已经趋于平稳。

当地航空类股走高，韩亚航空 涨4.9%，大韩航空公司(Korean Air) 涨3.2%，Hanatour Service 涨3.3%。

LG显示器 午盘跌2.2%，因研究机构DisplaySearch上周五的数据显示，显示器面板价格全线下滑。

外资料将连续第五个交易日卖超韩股，截至上周五收盘卖超韩股规模已超过1.011万亿(兆)韩元。

韩国三年期公债9月合约 下滑0.11点，报109.01。

0308GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,100.1 1,107.1

日圆/韩元 8.9579/618 8.9829

韩国公债期货 * 109.01 109.12

韩国综合股价指数 2,053.38 2,046.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/刘秀红；审校 李爽/龚芳)

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