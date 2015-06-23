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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾5月外销订单金额料较上年衰退0.65%，较上月略为好转

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* 预估中值为台湾5月外销订单同比衰退0.65%%(前月为衰退4.0%)

* 数据将于6月23日(周二)GMT0800公布

路透台北6月22日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期衰退0.65%，较上月略为好转。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对5月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 0.50

中国信托商业银行 -4.50

星展银行 -0.20

Forecast 0.00

富兰克林华美投信 2.20

安智银行 0.00

日盛投顾 -1.20

凯基投顾 -2.00

元富投顾 0.40

永丰投顾 0.00

大众银行 -1.10

台新投顾 -2.50

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中值 -0.65(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑祯)

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