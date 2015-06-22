《台湾新债预测》10年期104/5R公债得标利率料落在1.4975-1.5100%

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 标售标的：104/5期增额发行10年公债
* 标售时间：周二(23日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：1.4975%-1.5100%
* 受访机构：10家
路透台北6月22日 - 台湾财政部周二将标售10年期增额发行公债104/5R 。路透调查显示，由于市场资金依旧浮滥，加上经济基本面弱，市场气氛偏多，且资金充裕，预计该期公债得标利率落在1.4975-1.5100%，略低于今日该期公债收盘殖利率。
不过，有交易员指出，美债今日亚洲盘交易殖利率略趋升，这可能令明日该期公债标售殖利率略微向上调整，值得观察。
路透周一访谈10家金融机构，包括三家大型银行、一家大型金融机构、四家证券及两家大型票券公司，预估中值为1.4975%-1.5100%，大区间则在1.4900%-1.5300%。
本次104/5R期公债预计标售300亿台币，周五(26日)发行。前次标售同天期公债104/5期 得标利率在1.550%，发行300亿台币。
以下为交易员观点整理：
--市场资金依然浮滥，台债受资金面影响因素远胜过其他外在的利多因素，如美债殖利率、希腊债务疑虑等。
--资金虽然很多，但利率已经低至相当水位，预估可能在1.50%附近。
--目前市场气氛仍偏多，特别是券商都是偏多头，但追根究底还是要看银行端能接受的利率水准，预计应该不容易跌破发行前交易利率--1.49%。
--近日国际债市较为平缓，加上市场资金宽松，利率突然往上弹升机率很小。
相关报价：
--104/5R发行前交易殖利率周一收在1.5065%，日高及日低分别在1.5065%及1.4900%。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位
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大型证券一 1.490 1.510
大型证券二 1.495 1.500
大型证券三 1.500 1.510
大型证券四 1.505 1.510
大型票券一 1.500 1.520
大型票券二 1.490 1.510
大型银行一 1.500 1.530
大型银行二 1.495 1.505
大型银行三 1.490 1.505
大型金融机构 1.500 1.505
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中 值 1.4975 1.5100(完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/杨淑祯)
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