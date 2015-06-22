香港新股：国联证券IPO拟筹高至36.5亿港元，锁定12名投资者--销售文件

路透香港6月22日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国中小型券商--国联证券拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至36.5亿港元，并已锁定12名基石投资者。

文件显示，国联证券设定招股价区间每股7.1-8.25港元，发售4.4264亿股H股，集资31.4-36.5亿港元，主要用于发展融资融券、其他中介业务等等。

该公司已锁定12名基石投资者合共认购其约1.7亿美元股份，相当于本次发售比重约36-42%。这些投资者包括中国人寿富兰克林、中再资产管理、CSR HK、安信证券、CITIC Capital GL等等。