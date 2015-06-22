《全球汇市》欧元兑美元小升，希腊提出新提案以避开违约

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
两名资深银行人士对路透表示，希腊央行总裁史托纳拉斯上周五对银行业人士发出警告，若希腊政府周一无法在欧元区紧急峰会上与债权人达成协议，就要为周二“艰难的一天”做好准备。
欧元兑英镑 自上周五所及三周低位0.7126英镑回升，最新报0.71615英镑。
欧元兑日圆 涨0.3%，至139.68日圆。
美元兑日圆 基本持平于122.72日圆，前一交易日下跌0.2%。美国指标10年期公债收益率 上周五下降约8个基点，受希腊债务忧虑引发的避险买盘影响。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1392 1.1352 +0.35 -5.83 1.2097
美元/日圆 122.68 122.65 +0.02 +2.51 119.68
欧元/日圆 139.76 139.23 +0.38 -3.47 144.78
美元/瑞郎 0.9167 0.9174 -0.08 -7.79 0.9941
英镑/美元 1.5899 1.5882 +0.11 +2.09 1.5573
美元/加元 1.2247 1.2264 -0.14 +5.41 1.1618
澳元/美元 0.7782 0.7768 +0.18 -4.73 0.8168
新西兰元/美元 0.6918 0.6908 +0.14 -11.27 0.7797
澳元/日圆 95.470 95.270 +0.21 -2.33 97.750
新西兰元/日圆 84.870 84.730 +0.17 -9.05 93.310
英镑/日圆 195.05 194.79 +0.13 +4.65 186.38
澳元/新西兰元 1.1239 1.1238 +0.01 +7.36 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/王颖/许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/高琦/龚芳/杜明霞)
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