新债招标：台湾鸿海五年无担债以1.39%定价，七年期利率1.70%

路透台北6月22日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 表示，其104-2期无担保公司债三年、五年、七年券利率分别以1.18%、1.39%、1.70%定价，发行金额则各为26亿台币、22亿台币、23亿台币。

鸿海并指出，该期公司债三年六个月期、四年期、六年期及十年期则以1.23%、1.30%、1.55%、1.90%定价，发行金额分别为6亿台币、4亿台币、4亿台币、5亿台币。

本次鸿海公司债总计发行90亿台币，募得价款将用以偿还短期负债。

鸿海本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。

以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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鸿海 6月中 1.39%/22亿 twAA+

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中油 6月8日 1.30%/75亿 Fitch A+

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台电 4月27日 1.35%/24亿 twAAA

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鸿海 3月底 1.44%/23亿 twAA+

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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA

----------------------------------------------------(完)