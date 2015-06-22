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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 13:40 BJT

日本债市：公债价格因日股上涨而走低，市场关注希腊债务紧急谈判

指标10年期公债收益率上扬，10年期公债9月期约下跌。

周一公布的数据显示，信托银行5月买超3,340亿日圆，为八个月来首次买超。

虽然市场的立即反应有限，但交易员认为这是日本政府退休金投资基金(GPIF)公债卖盘开始减弱的迹象。GPIF为全球最大政府退休基金，旗下部份资产会委托信托银行进行投资。

今年GPIF稳定出脱公债，藉以调整原本以债券为重的投资组合，转向风险较高资产。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.110% +0.5 0.105%

10年期公债 0.420% +0.5 0.415%

20年期公债 1.165% -1.0 1.175%

30年期公债 1.430% -1.0 1.440%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 -0.02 147.19

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 李春喜/蔡美珍；审校 李婷仪/张若琪)

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