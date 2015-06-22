日本债市：公债价格因日股上涨而走低，市场关注希腊债务紧急谈判

周一公布的数据显示，信托银行5月买超3,340亿日圆，为八个月来首次买超。

虽然市场的立即反应有限，但交易员认为这是日本政府退休金投资基金(GPIF)公债卖盘开始减弱的迹象。GPIF为全球最大政府退休基金，旗下部份资产会委托信托银行进行投资。