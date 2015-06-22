日本债市：公债价格因日股上涨而走低，市场关注希腊债务紧急谈判

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
指标10年期公债收益率上扬，10年期公债9月期约下跌。
周一公布的数据显示，信托银行5月买超3,340亿日圆，为八个月来首次买超。
虽然市场的立即反应有限，但交易员认为这是日本政府退休金投资基金(GPIF)公债卖盘开始减弱的迹象。GPIF为全球最大政府退休基金，旗下部份资产会委托信托银行进行投资。
今年GPIF稳定出脱公债，藉以调整原本以债券为重的投资组合，转向风险较高资产。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.110% +0.5 0.105%
10年期公债 0.420% +0.5 0.415%
20年期公债 1.165% -1.0 1.175%
30年期公债 1.430% -1.0 1.440%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 -0.02 147.19
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李春喜/蔡美珍；审校 李婷仪/张若琪)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-