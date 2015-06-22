新兴汇市：新兴亚币受希腊债务协议憧憬支撑，韩元触及一个月高位

韩元兑美元涨0.9%，报1,097.5，为5月26日以来最强水平。

市场谨慎情绪升温，担心韩元在技术阻力位附近波动时，韩国外汇监管当局会入市干预，抑制韩元涨势。

马币(林吉特)上扬，马来西亚公债价格走高。

10年期公债收益率(殖利率) 降至4.015%，3年债收益率 下降至3.215%，为2014年1月以来最低。

不过，银行间投机客在盘中高点3.7200附近抛售马币，主要受围绕可能的主权评级下调、马来西亚国有基金一马发展(1MDB)债券发行及经济放缓的担忧影响。

“预计未来马币将进一步走软，因马来西亚主权评级下调风险加大，而且外国投资者在清算地方政府债务，”瑞士信贷私人银行资深外汇策略师Heng Koon How在发给客户的报告中称。

该行将对马币未来三个月和一年的预期分别调整至3.8000和3.9500。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.78 122.70 -0.07 -2.54 119.66

坡元 1.3311 1.3337 +0.20 -0.38 1.3260

台币 30.736 31.062 +1.06 +3.19 31.718

韩元 1098.12 1107.10 +0.82 +0.11 1099.30

泰铢 33.64 33.68 +0.12 -2.20 32.90

菲律宾披索 44.99 45.11 +0.27 -0.60 44.72

印尼卢比 13305.00 13330.00 +0.19 -6.95 12380.00

印度卢比 63.51 63.55 +0.06 -0.76 63.03

马币 3.7260 3.7445 +0.50 -6.16 3.4965

人民币 6.2085 6.2095 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

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