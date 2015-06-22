新兴汇市：新兴亚币受希腊债务协议憧憬支撑，韩元触及一个月高位

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
韩元兑美元涨0.9%，报1,097.5，为5月26日以来最强水平。
市场谨慎情绪升温，担心韩元在技术阻力位附近波动时，韩国外汇监管当局会入市干预，抑制韩元涨势。
马币(林吉特)上扬，马来西亚公债价格走高。
10年期公债收益率(殖利率) 降至4.015%，3年债收益率 下降至3.215%，为2014年1月以来最低。
不过，银行间投机客在盘中高点3.7200附近抛售马币，主要受围绕可能的主权评级下调、马来西亚国有基金一马发展(1MDB)债券发行及经济放缓的担忧影响。
“预计未来马币将进一步走软，因马来西亚主权评级下调风险加大，而且外国投资者在清算地方政府债务，”瑞士信贷私人银行资深外汇策略师Heng Koon How在发给客户的报告中称。
该行将对马币未来三个月和一年的预期分别调整至3.8000和3.9500。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.78 122.70 -0.07 -2.54 119.66
坡元 1.3311 1.3337 +0.20 -0.38 1.3260
台币 30.736 31.062 +1.06 +3.19 31.718
韩元 1098.12 1107.10 +0.82 +0.11 1099.30
泰铢 33.64 33.68 +0.12 -2.20 32.90
菲律宾披索 44.99 45.11 +0.27 -0.60 44.72
印尼卢比 13305.00 13330.00 +0.19 -6.95 12380.00
印度卢比 63.51 63.55 +0.06 -0.76 63.03
马币 3.7260 3.7445 +0.50 -6.16 3.4965
人民币 6.2085 6.2095 +0.02 -0.07 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/于春红/刘秀红；审校 高琦)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-