国际油市：油价小升，因围绕希腊债务危机的担忧缓解

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
原油期价周五下跌近2%，因担忧希腊债务违约。
“市场可能整天都会有些震荡，就要看希腊的发展而定了。”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner。
0559 GMT，布兰特原油8月合约 涨0.08美元，报每桶63.10美元，亚洲盘初一度下跌达0.52美元。上周五跌1.24美元。
美国原油近月合约 涨0.06美元，报59.67美元。上周五跌0.84美元。
希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，努力避免本月付不出国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元偿款而出现违约。
Spooner表示，美国国内石油产量偏高的担忧，仍重压油价。
周五公布的数据显示，页岩油生产商本周在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻机数量，这是油价上涨吸引产油商恢复生产的又一个迹象。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红)
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