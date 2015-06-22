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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：投资者寄望希腊危机得到解决，提振欧元上涨

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    * 欧元/美元上涨0.44%，欧元/日圆上涨0.41%，澳元/美元和新西兰
元/美元均上涨   
    * E-mini标普500指数期货上涨0.49%，日经指数上涨1.26%，MSCI明
晟亚太地区(除日本)指数上涨0.81%，恒生指数上涨0.3%，中国股市休市
    * 美国10年期国债收益率报2.2970%，上涨3个基点；布兰特原油上涨
0.11%，现货金下跌0.18%
    * 希腊摇摇欲坠，欧盟高官提出欧元愿景 
    * 日本财政政策规划草案或建议采取灵活方式限制年度政府支出 
 (完)
    
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 李春喜 审校 王兴亚)

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