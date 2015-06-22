版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 14:21 BJT

日本股市：日经指数涨至两周高位，市场寄望希腊新提议有助其避免违约

路透东京6月22日 - 日本股市日经指数周一涨至两周高位，市场希望希腊总理齐普拉斯最后的提议能让债权人满意，从而帮助希腊避免违约。

日经指数 收高1.3%，报20,428.19点，为6月8日以来最高收盘位。

东证股价指数 涨1.1%，至1,648.61点，JPX-日经400指数 亦涨1.1%至14,882.15点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐