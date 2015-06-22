韩国金融市场：韩元触及四周最高，股市连续第四日上涨

韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.4%，报2,055.16点，为连续第四个交易日上涨。

新世界 股价大涨16.4%，因预计该公司将取得市区两家新免税店执照的其中一张。

与新世界竞标执照的还有Hotel Shilla Co Ltd 和其伙伴现代产业开发 股价也分别上涨4.7%和9.8%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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