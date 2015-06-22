韩国金融市场：韩元触及四周最高，股市连续第四日上涨

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.4%，报2,055.16点，为连续第四个交易日上涨。
新世界 股价大涨16.4%，因预计该公司将取得市区两家新免税店执照的其中一张。
与新世界竞标执照的还有Hotel Shilla Co Ltd 和其伙伴现代产业开发 股价也分别上涨4.7%和9.8%。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译/审校 杜明霞/李婷仪/高琦)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-