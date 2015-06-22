台湾股市：收盘大涨逾1%收复年线，惟跌深反弹量却缩信心不足

路透台北6月22日 - 台湾股市周一收涨逾1%，表现优于其他亚洲股市；分析师指出，随着端午节长假变数去除及外资在台指期净空单部位逐渐减少，今日大盘指数跌深反弹，直接跳空越过9,325点的年线，惟成交量能未能有效放大，凸显市场信心略显不足，短线料在年线附近整理。

今日大盘加权股价指数 收升1.34%报9,341.77点。今日成交初值 为892.99亿台币，上交易日修正后为828.83亿。

〞今天以跳空方式越过年线，若明天失守年线，那就是弱势反弹，〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。他并预估明天大盘指数区间落在9,250-9,400点。

他也称，今日由电子、纺织及塑化等类股引领大盘反弹，但由于大盘交投量能偏低、不及900亿台币，显然市场对反弹信心略显不足，量能若能有效放大至千亿台币以上水准，才能支撑跌深反弹续航力道，近期推估9,450-9,500点不容易有效突破。

此外，富兰克林华美投信表示，端午连假后或有机会反弹，惟若要由反弹转为强多，后续仍需观察外资在台指净空部位的变化，若净空单降至5,000口以下、指数站上月线或重回季线且各均线翻扬向上，则盘势可望重回多方掌控。

上日外资在台指期净空单部位减少约1,900口至8,474口，为连续第五个交易日减少，令外资净空单部位跌破万口关卡。

美国股市上周五下跌，静待本周欧盟峰会将可能决定希腊能否留在欧元区的消息。欧盟领导人周一晚上举行峰会，就和希腊达成债务协议尽最后努力。本周希腊银行存款外流总计达约42亿欧元，欧洲央行上调希腊银行业的紧急流动性援助上限。