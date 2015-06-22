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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 14:24 BJT

澳洲股市：小幅收高，静待希腊债务协商进展

路透悉尼6月22日 - 澳洲股市周一上涨0.2%，许多投资人在场边观望，静待希腊向债权人提出的新提案是否能在最后一刻打破僵局避免违约。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨11.506点，收报5,608.500点。该指标股指周五上扬1.3%，为逾一周来单日最大涨幅。 (完)

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