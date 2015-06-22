重发-路透调查：台湾央行料连续16季维持利率不变，通膨低且景气复苏不佳

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
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* 时间：6月25日预估当地时间16:30-17:30
* 事件：台湾央行第二季全体理监事会议
* 调查结果：15家金融机构全数预估利率不变
路透台北6月22日 - 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续16季维持利率不变，因经济成长脚步蹒跚，且通膨维持在偏低水位。
根据路透访谈15家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。
台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。
以下是各金融机构对台湾央行利率决策预估：
金融机构 第二季重贴现率(%)
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4CAST 1.875
澳新银行 1.875
巴克莱银行 1.875
群益投顾 1.875
中国信托 1.875
星展银行 1.875
日盛投顾 1.875
凯基投顾 1.875
兆丰投顾 1.875
美银美林 1.875
Moodys 1.875
永丰投顾 1.875
台新投顾 1.875
大众银行 1.875
元大投顾 1.875
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中值 1.875(完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-