重发-路透调查：台湾央行料连续16季维持利率不变，通膨低且景气复苏不佳

路透台北6月22日 - 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续16季维持利率不变，因经济成长脚步蹒跚，且通膨维持在偏低水位。

台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。