重温稿-《台湾新债预测》10年期104/5R公债得标利率料落在1.4975-1.5100%

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
* 标售标的：104/5期增额发行10年公债
* 标售时间：周二(23日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：1.4975%-1.5100%
* 受访机构：10家
路透台北6月22日 - 台湾财政部周二将标售10年期增额发行公债104/5R 。路透调查显示，由于市场资金依旧浮滥，加上经济基本面弱，市场气氛偏多，且资金充裕，预计该期公债得标利率落在1.4975-1.5100%，略低于今日该期公债收盘殖利率。
不过，有交易员指出，美债今日亚洲盘交易殖利率略趋升，这可能令明日该期公债标售殖利率略微向上调整，值得观察。
路透周一访谈10家金融机构，包括三家大型银行、一家大型金融机构、四家证券及两家大型票券公司，预估中值为1.4975%-1.5100%，大区间则在1.4900%-1.5300%。
本次104/5R期公债预计标售300亿台币，周五(26日)发行。前次标售同天期公债104/5期 得标利率在1.550%，发行300亿台币。
以下为交易员观点整理：
--市场资金依然浮滥，台债受资金面影响因素远胜过其他外在的利多因素，如美债殖利率、希腊债务疑虑等。
--资金虽然很多，但利率已经低至相当水位，预估可能在1.50%附近。
--目前市场气氛仍偏多，特别是券商都是偏多头，但追根究底还是要看银行端能接受的利率水准，预计应该不容易跌破发行前交易利率--1.49%。
--近日国际债市较为平缓，加上市场资金宽松，利率突然往上弹升机率很小。
相关报价：
--104/5R发行前交易殖利率周一收在1.5065%，日高及日低分别在1.5065%及1.4900%。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位
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大型证券一 1.490 1.510
大型证券二 1.495 1.500
大型证券三 1.500 1.510
大型证券四 1.505 1.510
大型票券一 1.500 1.520
大型票券二 1.490 1.510
大型银行一 1.500 1.530
大型银行二 1.495 1.505
大型银行三 1.490 1.505
大型金融机构 1.500 1.505
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中 值 1.4975 1.5100(完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%