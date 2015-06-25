版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾央行料连续16季维持利率不变，通膨低且景气复苏不佳

* 时间：6月25日预估当地时间16:30-17:30

* 事件：台湾央行第二季全体理监事会议

* 调查结果：15家金融机构全数预估利率不变

路透台北6月22日 - 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续16季维持利率不变，因经济成长脚步蹒跚，且通膨维持在偏低水位。

根据路透访谈15家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。

台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。

以下是各金融机构对台湾央行利率决策预估：

金融机构 第二季重贴现率(%)

--------------------------------------------

4CAST 1.875

澳新银行 1.875

巴克莱银行 1.875

群益投顾 1.875

中国信托 1.875

星展银行 1.875

日盛投顾 1.875

凯基投顾 1.875

兆丰投顾 1.875

美银美林 1.875

Moodys 1.875

永丰投顾 1.875

台新投顾 1.875

大众银行 1.875

元大投顾 1.875

-------------------------------

中值 1.875(完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐