路透基点：台湾兴农完成50亿台币再融资贷款--TRLPC

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的农用化学品生产商兴农股份有限公司在6月18日完成50亿台币的五年期再融资。
有三家银行在一般银团阶段加入成为牵头行，另外有六家银行加入成为参贷行。
这项贷款包括：A部分50亿台币循环贷款和B部分8亿台币定期贷款。两部分合计不能超过50亿台币。
两部分的利率均较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码72个基点。B部分从2018年9月初开始分五次每半年等额偿还。
台湾银行、华南银行和兆丰商银担任牵头行兼簿记行。兆丰商银担任额度代理行，台湾银行任文件准备行，而华南银行任担保品控管行。
所得资金用于为该公司2012年1月份取得的34亿台币五年期贷款提供再融资。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-