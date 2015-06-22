路透基点：台湾兴农完成50亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的农用化学品生产商兴农股份有限公司在6月18日完成50亿台币的五年期再融资。

有三家银行在一般银团阶段加入成为牵头行，另外有六家银行加入成为参贷行。

这项贷款包括：A部分50亿台币循环贷款和B部分8亿台币定期贷款。两部分合计不能超过50亿台币。

两部分的利率均较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码72个基点。B部分从2018年9月初开始分五次每半年等额偿还。

台湾银行、华南银行和兆丰商银担任牵头行兼簿记行。兆丰商银担任额度代理行，台湾银行任文件准备行，而华南银行任担保品控管行。