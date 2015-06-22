日本央行：预计工业产出在4-6月当季将出现下滑--月报

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
央行还警告称，其做出的第三季产出将有所反弹的预期有着“高度的不确定性”。
日本摆脱了去年的经济衰退，企业开始增加资本支出，消费者支出也从去年消费税上调的痛苦中恢复。
周一发布的数据显示，5月超市销售额较上年同期增长5.7%，为连续第二个月同比增长，这表明消费者人气正在回暖。
但出口疲软成为日本央行的心病；该行关于海外需求稳健将使经济在今年稍后获得动能的预期受到质疑，从而给产出带来压力。
日本央行在公布货币政策决定当日公布了经济评估报告，并在下一个交易日对各经济组成部分公布了更详细的经济评估报告。 (编译 王洋/王颖；审校 高琦)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-