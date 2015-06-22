日本央行：预计工业产出在4-6月当季将出现下滑--月报

央行还警告称，其做出的第三季产出将有所反弹的预期有着“高度的不确定性”。

日本摆脱了去年的经济衰退，企业开始增加资本支出，消费者支出也从去年消费税上调的痛苦中恢复。

周一发布的数据显示，5月超市销售额较上年同期增长5.7%，为连续第二个月同比增长，这表明消费者人气正在回暖。

但出口疲软成为日本央行的心病；该行关于海外需求稳健将使经济在今年稍后获得动能的预期受到质疑，从而给产出带来压力。