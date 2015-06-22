台湾债市：10年公债殖利率终止连六跌，资金弃债转股转收最高

* 10年券殖利率反弹，终止连六跌并收在最高位 * 台股强劲上涨，资金撤出债市转入股市 * 市场关注明日标债结果及标债计划 路透台北6月22日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周一终止先前连六 日收低走势，盘中在触及1.4900%低点后反弹，且以最高位作收；交易员指出，台债早盘随 美债殖利率走跌，惟受台股大涨，资金撤出债市转入股票冲击，促使殖利率止跌反弹。 交易员表示，因明天将标债，今天出现短多出场的迹象；再加上台股大涨所激发的资金 移转效应，以及美债殖利率在东京盘出现反弹，把10年券殖利率往上带，并以盘中最高位作 收。 〞如果明天股市继续涨，收盘指数攻上9,400点的话，10年券殖利率还会上来。〞大型 公股银行主管说。 交易员指出，因美债殖利率下滑，今早10年券殖利率开盘即往下走低，最低跌至1.49% ，创逾四个半月新低位；但受台股指数大涨逾百点，资金改为拥抱股票等冲击，殖利率触低 后反弹，并收在1.50%以上。 一证券商交易员认为，从今天10年券殖利率开低、却收在最高位来看，除了资金移转效 应之外，亦显示获利了结卖盘出笼。 另一证券商交易员则表示，就目前台债的筹码面及资金面观察，因台湾基本面不太好， 预料央行将维持宽松的货币政策，且过去一段时间台债几乎国际债市脱钩，未随着国际债市 的利空使殖利率走高。因此，除非有本土性的利空消息，否则殖利率很难大幅弹高。 财政部周二(23日)将标售10年期增额公债，金额300亿元，26日(周五)发行。 路透调查周一访谈10家金融机构，包括三家大型银行、一家大型金融机构、四家证券及 两家大型票券公司，预估中值为1.4975%-1.5100%，大区间则在1.4900%-1.5300%。 交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.965%-1.00%；10年增额券1 04/5R发行前交易殖利率暂看1.485%-1.515%。 台湾股市 收盘升1.3%，至9,341.77点，表现优于其他亚洲股市；分析师指出， 随着端午节长假变数去除及外资在台指期净空单部位逐渐减少，今日大盘指数跌深反弹，直 接跳空越过9,325点的年线。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.90 0.9820% *0.9700-0.9830 17.00 10 104/5R +1.40 1.5065% *1.4900-1.5065 92.50 注：* 表示创该期券发行以来新低。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6/22(一) 美国5月成屋销售年率。日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为 题发表演说；欧洲央行执委科尔发表演说。 6/23(二) 台湾经济部公布5月外销订单；美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PM I)；美国新屋销售年率；希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希 腊央行主办国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。日本央行将公布5月政策会议 之会议记录。 6/24(三) 台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美 国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合 作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。 6/25(四) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实 质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购 经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总 裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5065 5 104/9 0.9820 3 104/1 0.7000 2 104/3 0.6001 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/毕晓雯)