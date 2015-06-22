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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 16:00 BJT

台湾债市：10年公债殖利率终止连六跌，资金弃债转股转收最高

* 10年券殖利率反弹，终止连六跌并收在最高位
    * 台股强劲上涨，资金撤出债市转入股市
    * 市场关注明日标债结果及标债计划

    路透台北6月22日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周一终止先前连六
日收低走势，盘中在触及1.4900%低点后反弹，且以最高位作收；交易员指出，台债早盘随
美债殖利率走跌，惟受台股大涨，资金撤出债市转入股票冲击，促使殖利率止跌反弹。
    
    交易员表示，因明天将标债，今天出现短多出场的迹象；再加上台股大涨所激发的资金
移转效应，以及美债殖利率在东京盘出现反弹，把10年券殖利率往上带，并以盘中最高位作
收。
    
     〞如果明天股市继续涨，收盘指数攻上9,400点的话，10年券殖利率还会上来。〞大型
公股银行主管说。
    
    交易员指出，因美债殖利率下滑，今早10年券殖利率开盘即往下走低，最低跌至1.49%
，创逾四个半月新低位；但受台股指数大涨逾百点，资金改为拥抱股票等冲击，殖利率触低
后反弹，并收在1.50%以上。
    
    一证券商交易员认为，从今天10年券殖利率开低、却收在最高位来看，除了资金移转效
应之外，亦显示获利了结卖盘出笼。
    
    另一证券商交易员则表示，就目前台债的筹码面及资金面观察，因台湾基本面不太好，
预料央行将维持宽松的货币政策，且过去一段时间台债几乎国际债市脱钩，未随着国际债市
的利空使殖利率走高。因此，除非有本土性的利空消息，否则殖利率很难大幅弹高。
    
    财政部周二(23日)将标售10年期增额公债，金额300亿元，26日(周五)发行。
    
    路透调查周一访谈10家金融机构，包括三家大型银行、一家大型金融机构、四家证券及
两家大型票券公司，预估中值为1.4975%-1.5100%，大区间则在1.4900%-1.5300%。 

    交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.965%-1.00%；10年增额券1
04/5R发行前交易殖利率暂看1.485%-1.515%。 
    
    台湾股市 收盘升1.3%，至9,341.77点，表现优于其他亚洲股市；分析师指出，
随着端午节长假变数去除及外资在台指期净空单部位逐渐减少，今日大盘指数跌深反弹，直
接跳空越过9,325点的年线。 
     
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9                   +0.90      0.9820%  *0.9700-0.9830      17.00
                                                                      
  10      104/5R                  +1.40      1.5065%  *1.4900-1.5065      92.50
 注：* 表示创该期券发行以来新低。
       
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：    
   
    6/22(一)
    美国5月成屋销售年率。日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为
题发表演说；欧洲央行执委科尔发表演说。

    6/23(二)
    台湾经济部公布5月外销订单；美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PM
I)；美国新屋销售年率；希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希
腊央行主办国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。日本央行将公布5月政策会议
之会议记录。
    
    6/24(三)
    台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美
国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合
作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。
    
    6/25(四)
    台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实
质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购
经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总
裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

     6/26(五)
    法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和
消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心
指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 
            
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10      104/5R                       1.5065
          5       104/9                       0.9820
          3       104/1                       0.7000
          2       104/3                       0.6001
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 高洁如/毕晓雯)

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