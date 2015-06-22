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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,163亿韩元，连续第五日卖超

路透首尔6月22日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,163亿韩元。外资连续五个交易日卖超韩股，期间累计卖超韩股1.131万亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月22日 -116.3 19.0 104.9

6月19日 -283.6 190.4 111.7

6月18日 -262.1 258.3 1.4

6月17日 -153.6 92.4 63.7

6月16日 -314.9 120.3 187.0

6月15日 121.9 -137.4 11.7

6月12日 -84.4 -144.2 221.7

6月11日 -167.6 -96.8 254.1

6月10日 -197.8 -85.5 279.3

6月 9日 -146.6 -38.2 162.0

6月 8日 -73.9 -15.9 67.6

6月 5日 107.5 -61.4 -54.3

6月 4日 374.4 -359.8 -9.9

6月 3日 155.1 -74.9 -88.6

6月 2日 11.0 -213.2 224.5

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本月以来 -992.9 -636.1 1,584.3

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今年以来 8,579.6 -9,145.6 381.1

---------------------------------------------- (完)

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