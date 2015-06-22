表格：外资在韩国股市卖超1,163亿韩元，连续第五日卖超

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔6月22日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,163亿韩元。外资连续五个交易日卖超韩股，期间累计卖超韩股1.131万亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月22日 -116.3 19.0 104.9
6月19日 -283.6 190.4 111.7
6月18日 -262.1 258.3 1.4
6月17日 -153.6 92.4 63.7
6月16日 -314.9 120.3 187.0
6月15日 121.9 -137.4 11.7
6月12日 -84.4 -144.2 221.7
6月11日 -167.6 -96.8 254.1
6月10日 -197.8 -85.5 279.3
6月 9日 -146.6 -38.2 162.0
6月 8日 -73.9 -15.9 67.6
6月 5日 107.5 -61.4 -54.3
6月 4日 374.4 -359.8 -9.9
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
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本月以来 -992.9 -636.1 1,584.3
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今年以来 8,579.6 -9,145.6 381.1
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-