台湾债市：10年公债殖利率早盘扬升，随美债走高且资金续移入股市

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透台北6月23日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周二早盘持续走扬；交易员表示，美债殖利率上扬，加上台股 持续大升，资金由债转股效应持发酵，早盘殖利率一度升至1.52%，但随即吸引大型金融机构买盘介入，致殖利率冲高后回稳。
交易员指出，由于希腊债务可望有解，激励欧美股市上涨，美债殖利率跟着冲高，早盘10年券殖利率亦持续往上攻，市场气氛亦不像先前乐观。
〞今天股市继续上涨，资金移入股市，债券殖利率将持续往上移。〞一位大型公股银行主管说。
一位证券商交易员表示，因希腊债务有解，让市场松了一口气，惟台债因资金依然宽松，筹码又少，在〞基本需求是行情的最大保证〞情况下，殖利率不易大幅上扬。他认为今天标售的10年期公债得标利率将较上日收盘价略为走高。
财政部中午将标售104/5R。路透调查显示，由于市场资金依旧浮滥，加上经济基本面弱，市场气氛偏多，且资金充裕，预计该期公债得标利率落在1.4975-1.5100%。
另一票券公司交易员则认为，随美债弹升，加上台股顺利攻上9,400点，吸引资金持续由债转股，亦使债券市场气氛已由偏多转为中性。
本地时间上午10:02时，台湾股市加权指数 上涨0.89%，报9,425.37点。上日收升1.34%。
交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.98%-0.99%；104/5R殖利率在1.50%-1.52%。
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--《综述》希腊提出新改革建议，债权人看到些许达成协议的希望 (完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/杨淑祯)
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路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%