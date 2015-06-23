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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 10:33 BJT

台湾债市：10年公债殖利率早盘扬升，随美债走高且资金续移入股市

路透台北6月23日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周二早盘持续走扬；交易员表示，美债殖利率上扬，加上台股 持续大升，资金由债转股效应持发酵，早盘殖利率一度升至1.52%，但随即吸引大型金融机构买盘介入，致殖利率冲高后回稳。

交易员指出，由于希腊债务可望有解，激励欧美股市上涨，美债殖利率跟着冲高，早盘10年券殖利率亦持续往上攻，市场气氛亦不像先前乐观。

〞今天股市继续上涨，资金移入股市，债券殖利率将持续往上移。〞一位大型公股银行主管说。

一位证券商交易员表示，因希腊债务有解，让市场松了一口气，惟台债因资金依然宽松，筹码又少，在〞基本需求是行情的最大保证〞情况下，殖利率不易大幅上扬。他认为今天标售的10年期公债得标利率将较上日收盘价略为走高。

财政部中午将标售104/5R。路透调查显示，由于市场资金依旧浮滥，加上经济基本面弱，市场气氛偏多，且资金充裕，预计该期公债得标利率落在1.4975-1.5100%。

另一票券公司交易员则认为，随美债弹升，加上台股顺利攻上9,400点，吸引资金持续由债转股，亦使债券市场气氛已由偏多转为中性。

本地时间上午10:02时，台湾股市加权指数 上涨0.89%，报9,425.37点。上日收升1.34%。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.98%-0.99%；104/5R殖利率在1.50%-1.52%。

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--《综述》希腊提出新改革建议，债权人看到些许达成协议的希望 (完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/杨淑祯)

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