金属期市：伦铜从三个月低点小涨，希腊忧虑及中国休市遏制市场交投

“我们继续看到中国经济数据表现很疲弱...他们做出的政策调整并没有明显起到刺激经济增长的效果...未来出现一些修正不会让人意外。”

0727GMT时，LME三个月期铜 涨0.3%至每吨5,676美元，上个交易日曾触及3月18日以来最低位5,652美元。

上海期交所逢端午节假期休市。

市场将关注周二出炉的6月汇丰中国制造业PMI初值。

短线看，铜价前景愈发黯淡，因中国进入季节性表现放缓的夏季，且第二季需求低于预期。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周对冲基金和基金公司增持COMEX铜期货和期权的空头押注。

但铜矿商持续面临矿石品质稳步下降与低铜价并存的困境，且需求复苏，铜价今年稍后预计将反弹。(完)

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