金属期市：伦铜从三个月低点小涨，希腊忧虑及中国休市遏制市场交投

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
“我们继续看到中国经济数据表现很疲弱...他们做出的政策调整并没有明显起到刺激经济增长的效果...未来出现一些修正不会让人意外。”
0727GMT时，LME三个月期铜 涨0.3%至每吨5,676美元，上个交易日曾触及3月18日以来最低位5,652美元。
上海期交所逢端午节假期休市。
市场将关注周二出炉的6月汇丰中国制造业PMI初值。
短线看，铜价前景愈发黯淡，因中国进入季节性表现放缓的夏季，且第二季需求低于预期。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周对冲基金和基金公司增持COMEX铜期货和期权的空头押注。
但铜矿商持续面临矿石品质稳步下降与低铜价并存的困境，且需求复苏，铜价今年稍后预计将反弹。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/白云; 审校 蔡美珍/王兴亚)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-