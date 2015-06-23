台湾货币市场：6月23日及本提存期资金预期变化一览表

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透台北6月23日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,910.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Morgan Stanley发行4亿美元国际债券。 --高盛集团发行2.17亿美元国际债券。 ---------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)596.2亿台币： 06/24 4,697.10亿台币 06/25 5,900.80亿台币 06/26 539.50亿台币 06/29 477.00亿台币 06/30 5,563.00亿台币 07/01 1,427.30亿台币 07/02 1,991.50亿台币 --国库券到期700亿台币。 6/24: 财104-4的91天期国库券到期，金额350亿台币。 6/29: 财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： *--6/24：法商东方汇理银行发行9.6亿人民币国际债券。 --6/26：财政部发行104/5期增额公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，23日标售。 *--6/26：台湾土地银行发行1.5亿美元国际债券。 --6/29：第三批个人综所税金融机构委托取款在26日，入库日在29日。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%