台湾汇市：台币收涨至近三周高位，希腊债务危机露曙光令台币随亚币续扬

* 台币量缩连三日收涨至近三周收盘新高 * 希腊债务危机露曙光令台币随亚币续扬 * 明日实质交易区间估在30.700-30.800 路透台北6月22日 - 台币兑美元 周一量缩收涨至近三周收盘新高，并录得连三 日涨势。汇银人士表示，随着希腊债务危机露出一丝曙光，台币实质交投随韩元等亚币续扬 靠向30.730，惟油款等进口商陆续逢低买进美元，略压抑今日台币扬升力道。 交易员指出，希腊抢在稍晚欧元区紧急峰会前，向外国债权人提出新的提案避免违约， 为希腊债务危机留下转圜余地，且今日台股大涨也有利于台币偏升走势，带动台币紧随韩元 续攀新高，只不过量能明显萎缩，交投观望希腊债务的最新进展。 “等希腊状况出来再做决定，这事情又没有发生过。”一位官股银行交易员说。 至于资金流向方面，交易员表示，今日外资买卖汇双向交易皆有，交投方向并不明显； 而进口商美元买盘意愿颇高，出口商月底也有抛汇，但这些量能均不大，致台币镇日实质交 投游走在30.730-30.740的窄幅区间，后续仍须关注外资动向。 台湾股市周一收盘大涨1.34%报9,341.77点。 证交所今日资料显示，外资 及陆资在台股买超31.44亿台币，中止连续15个交易日卖超共计939.92亿台币。[nL3T0Z42JS ] 新兴亚洲货币周一多上涨 ，其中韩元兑美元 0.8%至1,09 8.8，盘中一度触及5月26日来高位1,097.5。 今日台币收创近三周新高至30.970，此前收盘高位为6月3日的30.922。台币今日实质交 易区间在30.728-30.757；上日交易区间在30.788-30.879。交易员预估，台币明日实质交易 波动区间料在30.700-30.800。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘 微减。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.700/30.720，上日收在30.664。 本周国际重要经济数据和事件有： 6/22(一) 美国5月成屋销售年率；日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为 题发表演说；欧洲央行执委科尔发表演说。 6/23(二) 台湾经济部公布5月外销订单；美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PM I)；美国新屋销售年率；希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希 腊央行主办国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。日本央行将公布5月政策会议 之会议记录。 6/24(三) 台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美 国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合 作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。 6/25(四) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实 质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购 经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总 裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.970 31.062 30.728-31.062 31.062 4.83 9.12 元太外汇经纪公司 30.970 31.062 30.730-31.084 31.062 3.99 4.10 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.095/-0.075 美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.200/-0.170 (完)