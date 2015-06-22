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市场报道 | 2015年 6月 22日 星期一 17:22 BJT

欧洲汇市：英镑指数由七年高点回落，市场聚焦希腊谈判

“欧元/英镑本周在0.72英镑上方没有太大上行潜能，就算希腊债务协商取得突破，”BMO的外汇策略师Stephen Gallo称，“我们预计汇价最终跌破0.70英镑，但这需要再有一个月的英国薪资和物价数据表现强劲。”

希腊总理齐普拉斯、欧盟执委会主席贾克、欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德以及欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在0900GMT召开会议。一个半小时后，欧元区财长将开会，欧元区峰会定在1700GMT开始。

英镑贸易加权指数 报93.2，此前触及2008年7月以来高点93.4。

上周英国公布强劲数据后，投资者正在消化英国央行或将在九个月内开始升息的可能性，周三薪资数据公布前认为还有大概一年时间才升息。

包括Gallo在内的分析师表示，过去几周希腊局势引发的投资组合投资以及避险资金流入，也对英镑构成支撑。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王兴亚；审校 白云/李春喜)

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