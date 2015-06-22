企业并购：中国紫金矿业频频发力并购，目标锁定澳洲黄金矿商Phoenix

路透悉尼6月22日 - 紫金矿业 周一向澳洲金矿企业Phoenix Gold 发起竞购；这是紫金矿业在不到一个月内第三次抛出海外资产收购计划。

今年5月紫金矿业宣布发行新股融资100亿元人民币(16.1亿美元)，用于收购交易。

在开价4,700万澳元(3,655万美元)收购Phoenix之前，紫金矿业已持有其17.9%的权益。

紫金矿业是中国最大的金矿企业之一。该公司5月份公布了两桩规模超过7亿美元的收购交易，一桩在巴布亚新几内亚，另一桩在刚果。

Evolution Mining 上月向Barrick Gold支付5.5亿美元，收购一处澳大利亚矿产，从而成为在澳洲证交所上市的澳洲第二大金矿企业。

知情人士称，该金矿的竞购吸引了17个买家。

紫金矿业向Phoenix提出的竞购条件是，后者取消对Evolution配股6,190万股的计划，Evolution目前正在等待周二的股东投票。

Phoenix建议股东不要采取任何行动，因公司在征求其他收购提议。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)