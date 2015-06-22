企业并购：中国紫金矿业频频发力并购，目标锁定澳洲黄金矿商Phoenix

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透悉尼6月22日 - 紫金矿业 周一向澳洲金矿企业Phoenix Gold 发起竞购；这是紫金矿业在不到一个月内第三次抛出海外资产收购计划。
今年5月紫金矿业宣布发行新股融资100亿元人民币(16.1亿美元)，用于收购交易。
在开价4,700万澳元(3,655万美元)收购Phoenix之前，紫金矿业已持有其17.9%的权益。
紫金矿业是中国最大的金矿企业之一。该公司5月份公布了两桩规模超过7亿美元的收购交易，一桩在巴布亚新几内亚，另一桩在刚果。
Evolution Mining 上月向Barrick Gold支付5.5亿美元，收购一处澳大利亚矿产，从而成为在澳洲证交所上市的澳洲第二大金矿企业。
知情人士称，该金矿的竞购吸引了17个买家。
紫金矿业向Phoenix提出的竞购条件是，后者取消对Evolution配股6,190万股的计划，Evolution目前正在等待周二的股东投票。
Phoenix建议股东不要采取任何行动，因公司在征求其他收购提议。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-